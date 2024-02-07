أكثر من 31 مليار دينار.. إيرادات ميناء أم قصر الشمالي خلال الشهر الماضي

2024-02-07 09:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن مدير الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، حجم الايرادات في ميناء أم قصر الشمالي خلال الشهر الماضي، مبينا أنها بلغت أكثر من (31) مليار دينار عراقي.

وقال الفرطوسي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ميناء أم قصر الشمالي يعد من أكثر الموانئ العراقية تطورا وذلك بسبب الخطط التي وضعناها لإعادة تأهيل البنى التحتية فيه والمشاريع الجديدة التي تم افتتاحها، الامر الذي انعكس ايجابا على الاداء والاعمال المينائية والايرادات المتحققة".

وتابع أن "الميناء حقق ايرادات خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2024 بلغت أكثر من (31) مليار دينار عراقي".

يذكر أن موانئ أم قصر (الشمالي والجنوبي) هي إحدى أهم الموانئ التجارية، وتقع في اقصى جنوب العراق، في عاصمته الاقتصادية (البصرة)، حيث تم انشاءه عام 1930م، وتمر من خلالها اكثر من (80%) من البضائع الواردة للعراق عبر البحر.