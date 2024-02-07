2024-02-07 09:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، بعدم وجود اي توافقات لانهاء الجلسة المفتوحة لمجلس محافظة ديالى رغم عقد ثلاثة اجتماعات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" حتى اللحظة لاتوجد اي توافقات سياسية لانهاء الجلسة المفتوحة وحسم خيارات مجلس ديالى باختيار رئاسته وصولا الى منصب المحافظ ونوابه في ظل تباين الاراء بين فريقين حتى الان".

واضاف، ان" الساعات 24 الماضية شهدت عقد ثلاثة اجتماعات مهمة في العاصمة بغداد مع قادة ونخب سياسية في مسعى لحسم خيارات مجلس ديالى ودفع الأمور الى توافقات لكن الوضع لم يسهم في اي حلول تلوح بالافق خاصة وان عدم توافق قوى الاطار في مجلس المحافظة زاد من تعقيد الموقف".

واشار المصدر الى ان" هناك جهودًا تبذل من قبل نخب عدة في مسعى لتقريب وجهات النظر خاصة وقد تكون سببا في توافقات تقود الى عقد جلسة مساء اليوم لكنه يبقى مجرد احتمال".

وكان عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اعلن يوم امس الثلاثاء (6 شباط 2024)، حسم مصير الجلسة المفتوحة لمجلس المحافظة، فيما أشار الى ان المداولات مستمرة مع النخب السياسية في العاصمة بغداد.

وقال اللهيبي لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق القانون لاتزال جلسة مجلس ديالى مفتوحة ونستبعد عقد اي جلسة اليوم لكن التوقعات بأنها ستعقد يوم غد او بعده على الاغلب لحسم التصويت على رئاسة المجلس ونائبه وبقية المناصب في حكومة ديالى المحلية".

واضاف، ان" المداولات مع النخب السياسية في بغداد مستمرة من اجل الوصول الى توافقات تدعم الخيارات وتذهب الى حسم الجلسة المفتوحة، لافتا الى ان" الساعات المقبلة ستكون مهمة".

وأعلن مجلس محافظة ديالى يوم الإثنين (5 شباط 2024)، تأجيل عقد الجولة الثانية من التصويت على رئيس مجلس المحافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيما جعلها مفتوحة بانتظار الحسم.