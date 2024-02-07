2024-02-07 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، يوم غد الخميس، بمناسبة المبعث النبوي الشريف. وقال ديوان المحافظة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي لدوائر محافظة النجف الأشرف ليوم غد الخميس بمناسبة المبعث النبوي الشريف”. وأضاف البيان، “ويستثنى من العطلة الدوائر الأمنية والخدمية والامتحانات […]

ظهرت المقالة مجلس محافظة النجف يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس أولاً على ايرث نيوز.