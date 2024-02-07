2024-02-07 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مدير الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، حجم الايرادات في ميناء أم قصر الشمالي خلال الشهر الماضي، مبينا أنها بلغت أكثر من (31) مليار دينار عراقي. وقال الفرطوسي، في بيان ورد”ايرث نيوز”، إن “ميناء أم قصر الشمالي يعد من أكثر الموانئ العراقية تطورا وذلك بسبب الخطط التي […]

ظهرت المقالة خلال الشهر ..أكثر من 31 مليار دينار إيرادات ميناء أم قصر الشمالي أولاً على ايرث نيوز.