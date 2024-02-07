2024-02-07 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 3 مدنيين بجروح بليغة بحادث سير على طريق كركوك- السليمانية. وقال المصدر لـ”ايرث نيوز”، إن “حادث سير عنيف حصل على طريق كركوك – السليمانية اسفر عن وفاة شخص واصابة 2 اخرين بجروح بليغة”. وأشار المصدر الى أن “الحادث تسبب باندلاع حريق في العجلة، فيما تم نقل […]

ظهرت المقالة وفاة شخص واصابة اخرين بحادث سير على طريق كركوك_ السليمانية “فيديو” أولاً على ايرث نيوز.