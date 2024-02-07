نيجيرفان بارزاني ووزير الدفاع التركي يؤكدان على ضرورة منع اتساع الصراع بالمنطقة

2024-02-07 10:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الدفاع التركي، يوم الأربعاء، على ضرورة منع اتساع الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل اليوم، وزير الدفاع التركي، و رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي متين غوراق.

وأضاف البيان أنه في الاجتماع الذي حضره السفير التركي لدى العراق، جرى بحث علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان والتعاون المشترك بينهما، و الوضع الأمني في العراق والإقليم وآخر تطورات الحرب والصراع في الشرق وتداعياتها .

ووفقا للبيان، فإن الجانبين شددا على أهمية التعاون المشترك بين تركيا مع العراق وإقليم كوردستان للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وحماية أمن الحدود، واتفقا بالرأي على ضرورة بذل جهود شاملة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وتابع البيان أنه تم التأكيد على تطوير علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار و أحدث التطورات في مكافحة الإرهاب وتهديدات داعش ، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك كانت محاور اخرى خلال الاجتماع.

وكان وزير الدفاع التركي قد وصل مدينة أربيل يوم أمس الثلاثاء حيث جرى استقباله من قبل وزير البيشمركة شورش اسماعيل ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي في مطار اربيل الدولي.

ووصل وزير الدفاع التركي صباح أمس الى بغداد برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي متين غوراق، والتقى كلاً: نظيره العراقي ثابت العباسي، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.