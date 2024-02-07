إقليم كوردستان يستذكر "شهيد العلم" (صور)

2024-02-07 10:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استذكرت مدرسة "أربيل الأولى" في عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مرور ثلاث سنوات على رحيل المعلم إبراهيم صالح صابر، الذي سمي لاحقاً بـ"شهيد العلم"، كونه لقي حتفه أثناء تجديد علم كوردستان في المدرسة.

ومدرسة أربيل الأولى، هي أول مدرسة تنظم مراسيم خاصة للمعلم الراحل، وحضرها مسؤولون من الحكومة المحلية لأربيل، ومن حكومة الإقليم.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، معرض صور، وأرشيف وذكريات، خاصة بالمعلم الراحل، أقامته إدارة المدرسة.

وسمت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، المعلم الراحل "إبراهيم صالح صابر"، بـ"شهيد العلم"، وصار رمزاً معروفاً بين مواطني الإقليم كافة.