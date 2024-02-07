القضاء العراقي يحكم بإعدام تاجر مخدرات دولي

2024-02-07 10:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، أن القضاء العراقي، أصدر حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق تاجر للمخدرات دولي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه جاء ذلك بعدما تابعت مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن و الانضباط بهيئة الحشد الشعبي ملف التجارة الدولية للمواد المخدرة ، وبعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص وبمجهود أمني رصدت مديرية التحقيقات تحركات المدان وتم اعتقاله والتحقيق معه، كما عثر على كمية كبيرة من مادة الحشيشة كانت مهيأة للبيع في العراق بعدما استوردها من خارج البلاد.

وأضاف البيان أن المدان كان مرتبطا بشبكة دولية لتجارة مادة الحشيشة ويدخلها العراق بأساليب ملتوية عبر المنافذ الحدودية للدول المجاورة للعراق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، نهاية العام الماضي، صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023 .

وقال المتحدث باسم الداخلية مقدادي ميري في احصائية نشرها عبر بيان، إن عدد المحكومين بجريمة المخدرات بلغ 7 آلاف و397 خلال العام الجاري.