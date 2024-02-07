افتتاح أكبر مركز لتأهيل مدمني المخدرات في ديالى (صور)

2024-02-07 10:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، يوم الأربعاء، افتتاح أكبر مركز لتأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات في المحافظة.

وقال مدير مكافحة المخدرات في ديالى العقيد عباس كاظم حسن في كلمة خلال افتتاح المركز وحضرها مراسل شفق نيوز، إن "هذا المركز يعد الأكبر في ديالى ويتسع لـ300 سرير لاستقبال المتعاطين وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل صحيح".

وأضاف أن "المركز مجهّز بطواقم طبية تخصصية واستشارية نفسية لعلاج المشاكل النفسية للمدمنين الذين يتم اعتقالهم وفق المادة 32 مخدرات لتأهيلهم ودفعهم لمزاولة حياتهم الطبيعية".

وأشار الى أن "هذا المركز من ضمن 16 مركزاً افتتحته وزارة الداخلية في عموم العراق وهو قابل للتوسعة لاستقبال أعداد أكبر".

وكان معاون مدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء حميد نحيوي نايف، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "معدلات تجارة المخدرات قد انخفضت في العراق بنسبة أكثر من 70‎‎% نتيجة الجهد الأمني النوعي الذي تبذله أجهزتنا الأمنية، وماتم تحقيقه منذ العام الماضي 2023 والى الآن يعادل ما تم تحقيقه خلال 10 سنوات".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، نهاية العام الماضي، صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023 .

وقال المتحدث باسم الداخلية مقدادي ميري في احصائية نشرها عبر بيان، إن عدد المحكومين بجريمة المخدرات بلغ 7 آلاف و397 خلال العام الجاري.