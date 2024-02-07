مستشار رئيس الوزراء يحدد 4 أهداف من البرامج الشبابية

2024-02-07 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد المجلس الأعلى للشباب، اليوم الأربعاء، أن البرامج الشبابية تسهم في تعزيز الوعي بالتنوع الثقافي، فيما حدد أهداف البرنامج.

وقال عضو المجلس قاسم الظالمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة الحالية وضمن برنامجها الحكومي أولت اهتماماً خاصاً بشريحة الشباب، كونهم دعامة المستقبل وشعاع الأمل لمستقبل العراق"، منوهاً بأن "البرنامج الحكومي تضمن مشاريع تهدف إلى استثمار الطاقات الشبابية والاستفادة من التجارب الإيجابية للدول الأخرى".

وأكد الظالمي، "أهمية دور البرامج الشبابية في نقل الشاب وتحويله للتفكير الإيجابي وتهيئته ذهنياً وإكسابه المهارات الفنية والاجتماعية والحياتية ليصبح عضواً فاعلاً في المجتمع".

وتابع، أن "البرنامج يطمح للمزيد، والوصول لشريحة أكبر من الشباب وتشجيعهم والتسهيل عليهم، وتزويدهم بالموارد التي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة، خاصة أن الإبداع يتطلب بيئة سليمة وتثق بشبابها وقدراتهم".

وأشار إلى، أن "من أهداف البرنامج التعريف بالبرامج الشبابية التي تهدف الى تعزيز الوعي الثقافي للشباب وتوسيع المعرفة والثقافة العامة، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي والتواصل فيما بينهم وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية والإيمان بالتنوع الثقافي".

وقرر مجلس الوزراء، في شهر آب من العام الماضي 2023، بمناسبة يوم الشباب العالمي، تشكيل المجلس الأعلى للشباب.