وزيرة المالية تؤكد على ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة

2024-02-07 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل وفق أساليب الحوكمة الإلكترونية واعتماد الأتمتة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بحضور وزير المالية طيف سامي محمد، وإشراف مدير عام دائرة المحاسبة جميل ثاجب يوسف ومدير قسم تدقيق الخزائن ومدير شؤون الخزائن، افتتحت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، اليوم، المكتب الجديد لخزينة محافظة بغداد في مقر الوزارة ، والذي يُعنى بإنجاز معاملات التعويضات الخاصة بذوي الشهداء والمتضررين جراء العمليات العسكرية والأخطاء الحربية وفق القرارات الحكومية، الى جانب مهام صرف الرواتب التشغيلية واحتساب ايرادات التسجيل العقاري و الشؤون المالية للأقضية والنواحي".وأكدت وزير المالية خلال مراسم الإفتتاح، على "ضرورة العمل وفق اساليب الحوكمة الألكترونية وإعتماد الأتمتة في عمليات التعويض واتباع الوسائل الحديثة والمبسطة في انجاز معاملات المواطنين"، مشيرة الى ان "افتتاح المكتب الجديد سيسهم في معالجة حالات الزخم التي تواجه المراجعين واتمام معاملاتهم ضمن توقيتات زمنية قصيرة".