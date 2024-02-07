جنايات ميسان: الحبس الشديد بحق مدان لحيازته مبالغ مالية مزيفة

2024-02-07 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد مدة سنتين بحق مدان لحيازته مبالغ مالية مزيفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدان ضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة محلية واجنبية في منفذ الشيب الحدودي بقصد الترويج لها".

وأضاف، أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 1/52/أ قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وبدلالة المادة 3/132 من قانون العقوبات".