مستشار رئيس الوزراء يعلن قرب إطلاق مشروع القطار السريع بين أربع محافظات

2024-02-07 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الأربعاء، مسار مشروع القطار السريع بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، فيما أشار الى أنه سيشمل أربع محافظات.

وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مشاريع للقطار السريع سيتم الإعلان عنها قريباً"، موضحاً أن "المرحلة الأولى من مشروع القطار السريع سـتكون بين الأماكن الدينية لكثرة الزائرين، وخاصة بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة حيث ستكون سرعته 240 كيلو متراً في الساعة وينقل مليون زائر يومياً ‫ذهاباً وإياباً".

وأضاف الأسدي، أن "القطار السريع سيغطي مطاري النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والأماكن الدينية وسيكون قريباً من الأماكن المقدسة لكي يستفيد منه كبار السن والمعاقين"، مشيراً إلى أن "القطار سيكون معلقاً ومساره من مطار النجف الأشرف إلى صافي الصفا ثم مطار كربلاء المقدسة ثم إلى الحرمين في المحافظة".

ولفت إلى أن "هناك مرحلة أخرى لإنشاء قطار بين كربلاء المقدسة وبغداد والمرحلة الثالثة بين بغداد وسامراء"، مؤكداً أن "المشروع سيعلن عنه قريباً جداً".