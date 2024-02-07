2024-02-07 10:42:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف ـ واع

أعلن مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد.

وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس المحافظة حسين العيساوي، أعلن اليوم تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية والامتحانات التمهيدية الخارجية".

وأضاف أن "تعطيل الدوام الرسمي جاء بمناسبة زيارة ذكرى المبعث النبوي الموافق الـ27 من شهر رجب".