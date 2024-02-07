2024-02-07 10:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الأربعاء، أن العراق رفع حيازته من المعدن الأصفر إلى أكثر من 142 طناً.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق حافظ على ترتيبه الـ30 عالمياً من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي من الذهب ورفع حيازته إلى 142.6 طناً بعد أن كانت 132 طناً وهي تمثل 8.3% من باقي احتياطاته الأخرى".

وأضاف أن "العراق احتل المرتبة الرابعة عربياً بعد كل من: السعودية التي بلغت حيازتها 323.1 طناً، تلتها لبنان بحيازة 286.8 طناً، والجزائر بحيازة 173.6 طناً".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8133.5 الف طن، تليها ألمانيا 3352.6 الف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2451.8 الفف طن، فيما تذيلت البوسنة والهرسك بـ1.5 طن".

وذكر المجلس أن "العراق أعلن عن شراء الذهب في العام 2023 بما يقرب من 12.25 طناً".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.