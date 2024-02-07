القضاء يحكم بإعدام تاجر مخدرات دولي

2024-02-07 10:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، اصدار القضاء العراقي، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق تاجر مخدرات دولي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القضاء العراقي، اصدر حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق تاجر للمخدرات و الحشيشة (المار جوانا الخضراء ، المار جوانا السوداء) دوليًا.

وأضافت الهيئة، انه "بعد متابعة مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن و الانضباط بهيئة الحشد الشعبي ملف التجارة الدولية للمواد المخدرة، وبعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص وبمجهود أمني، رصدت مديرية التحقيقات تحركات المدان وتم اعتقاله والتحقيق معه".

وتابع البيان، انه "عثر مع المدان على كمية كبيرة من مادة الحشيشة كانت مهيئة للبيع في العراق بعدما استوردها من خارج البلاد".

ويذكر أن المدان كان مرتبطا بشبكة دولية لتجارة مادة الحشيشة ويدخلها العراق بأساليب ملتوية عبر المنافذ الحدودية للدول المجاورة للعراق.



