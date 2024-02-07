2024-02-07 10:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اصدرت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، اول تقرير عن ما اسمته الشحنات المشبوهه للأدوية، فيما أشارت الى ان ضبط هذه الشحنات كشف عن خطر اخر يهدد حياة الالاف من المرضى بسبب ادوية مغشوشة واخرى مجهولة المصدر لايعرف تاثيرها على حياة الاهالي.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" دائرته وبالتنسيق مع فريق امني مشتركة ضبطت في سيطريتين رئيسيتين في شمال شرق وشمال ديالى خلال 6 اشهر، 150 طنًا من الادوية المشبوهه كانت موضوعة في شاحنات من اجل تهريبها الى المحافظة وبقية المحافظات المجاورة".

وأضاف، أن "الادوية المشبوهه اغلبها مجهول المنشأ والبعض الاخر نافذ الصلاحية وهذا ما يشكل خطرًا على حياة المرضى، مؤكدا بأن جميع الادوية تضبط ويرفع تقرير بها الى القضاء العراقي وبعدها يستحصل موافقة وزارة الصحة من اجل اتلافها وفق محاضر رسمية ".