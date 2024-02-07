الحبس الشديد لمدان بحيازة مبالغ مزيفة في ميسان

2024-02-07 10:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024) حكماً بالحبس الشديد مدة سنتين بحق مدان لحيازته مبالغ مالية مزيفة.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالحبس الشديد مدة سنتين بحق مدان لحيازته مبالغ مالية مزيفة".

وأضاف أن "المدان ضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة محلية واجنبية في منفذ الشيب الحدودي بقصد الترويج لها".

وتابع أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 1/52/أ قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وبدلالة المادة 3/132 من قانون العقوبات".