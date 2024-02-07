2024-02-07 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى ضوءا أخضر لوقف إطلاق النار بغزة خلال الفترات الانتقالية التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع حركة حماس، من دون إبلاغ المجلس الحربي مسبقا بقراره. وبحسب الهيئة، فإن “قطر هي التي طلبت وقف إطلاق النار خلال التقدم بين المراحل الانتقالية للصفقة، […]

ظهرت المقالة نتنياهو يأمر بوقف القتال في غزة بين مراحل “الصفقة المقترحة” أولاً على ايرث نيوز.