اغتيال طبيب أطفال في شارع المغرب وقوة امنية تقبض على احد المنفذين

2024-02-07 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر آمني اليوم الاربعاء، باغتيال طبيب أطفال في شارع المغرب، فيما تمكنت قوة امنية من القبض على احد المنفذين. وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مسلحين مجهولين فتحوا النار على طبيب أطفال يعمل في مستشفى حماية الطفل بمنطقة شارع المغرب شمالي بغداد”، مبينا أن “المسلحين لاذو بالفرار”. واضاف ان” الأجهزة الأمنية تمكنت […]

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