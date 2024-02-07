2024-02-07 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، افتتاح المؤتمر الدولي للتصوف، الذي يقيمه ديوان الوقف السني في العاصمة بغداد، بحضور شخصيات إسلامية من دول متعددة. وبارك السودان في بيان لمكتبه الاعلامي ورد ” ايرث نيوز” انعقاد هذا المؤتمر في العراق الذي كان مهداً وحاضنةً لنشأة التصوّف في القرون الهجرية الأولى، حيث صارت […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: من دواعي الاعتزاز أن يحتضن العراق المؤتمر الدولي للتصوف أولاً على ايرث نيوز.