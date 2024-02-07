2024-02-07 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر أن فريقه يستطيع اللعب في أي ملعب على مستوى العالم وضد أي فريق، وذلك قبل مواجهة غريمه الهلال غدا الخميس. وتتجه أنظار عشاق كرة القدم، صوب ملعب “المملكة أرينا” لمتابعة القمة المنتظرة بين فريقي الهلال والنصر، في ختام بطولة كأس موسم الرياض 2024. وقال لويس كاسترو، خلال […]

ظهرت المقالة مدرب النصر يحسم أمر مشاركة رونالدو وماني أمام الهلال السعودي أولاً على ايرث نيوز.