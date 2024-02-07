2024-02-07 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت تفاصيل المقترح الذي تقدمت به حماس لوقف إطلاق النار في غزة، أن الحركة طلبت أن تكون هناك 5 أطراف ضامنة للاتفاق، في ظل انعدام الثقة بين حماس وإسرائيل. وحسب تقارير صحفية، فإن حماس طلبت أن تكون روسيا وتركيا، إلى جانب الوسيطين قطر ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة، أطرافا ضامنة للاتفاق. واقترحت الحركة خطة […]

ظهرت المقالة من هم “الضامنون الخمسة” الذين اقترحتهم حماس لوقف الحرب؟ أولاً على ايرث نيوز.