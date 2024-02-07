2024-02-07 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاربعاء، باعتقال ضابط في الأنبار بعد الاعتداء على احدى المشتكيات داخل دارها. وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة امنية القت القبض على ضابط برتبة عقيد منسوب الى مدير استخبارات وارهاب الانبار بتهمة الدخول والاعتداء على احد المشتكيات داخل منزلها ضمن منطقة الزراعة في الانبار”.

ظهرت المقالة اعتقال ضابط في الأنبار بعد اعتداءه على احدى المشتكيات داخل دارها أولاً على ايرث نيوز.