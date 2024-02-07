2024-02-07 16:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

بحث رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي احمد هادي حسين، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024) ، مع رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي محمد اليساري العمل المشترك بين القضاء ومجلس المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان "رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي احمد هادي حسين استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي محمد اليساري"، مبينا ان "اللقاء بحث العمل المشترك بين القضاء ومجلس المحافظة".

وقدم رئيس محكمة استئناف كربلاء ، بحسب البيان، "التهاني الى رئيس مجلس المحافظة الجديد"، مؤكدا على "وجوب العمل على مبدأ الفصل بين السلطات والتقيد بأحكام الدستور".