البنك الدولي يشيد بأنظمة الدفع الإلكتروني في العراق: الأفضل بالمنطقة

2024-02-07 16:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أشاد البنك الدولي، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، بالبنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني في العراق، مبينا انها "الأفضل بالمنطقة".

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، استقبل وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير مكتب البنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البنك المركزي العراقي والبنك الدولي ومناقشة مشاريع الدفع الإلكتروني، والشمول المالي، فضلاً عن البرامج الأصلاحية لتعزيز استقرار وتطور القطاع المالي".

وتابع "كما ناقش الطرفان دعم البنك الدولي لتقديم الاستشارة في تأسيس مصرف ريادة المخصص لتمويل المشاريع الصغيرة في العراق بدعم من قبل مؤسسة التمويل الدولية".

كما اشاد وفد البنك الدولي،" بإجراءات البنك المركزي العراقي في تسهيل التحويلات المالية لشرائح مختلفة في العراق"، مشيراً إلى أن "البنية التحتية لإنظمة الدفع الإلكتروني والأنظمة البرمجية في العراق من بين أفضل الأنظمة في المنطقة"، وفقا لبيان المركزي العراقي.