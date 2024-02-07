الشمري يأمر بفتح تحقيق بشأن تسريب وثائق من أحد مراكز الشرطة

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، بفتح تحقيق بشأن تسريب وثائق من أحد مراكز الشرطة.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بفتح تحقيق بشأن تسريب وثائق من أحد مراكز الشرطة ودائرة أخرى في إحدى المحافظات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي".

ووفقا للبيان، توعد وزير الداخلية بـ "اتخاذ الإجراءات الرادعة بحسب قانون حفظ الوثائق الحكومية بحق اي مؤسسة من مؤسسات وزارة الداخلية تقوم بتسريب هكذا وثائق رسمية او اي معلومات تتعلق بمواطن".