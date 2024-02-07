القبض على متهم بقتل طبيب في بغداد والبحث عن آخرين

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، عن إلقاء القبض على متهم بقتل أحد الأطباء في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليومانه "وفور وقوع عملية قتل المجنى عليه الطبيب (خالد زهير نعمة)، فإن أجهزتها الأمنية من خلال قيادة شرطة محافظة بغداد/ الرصافة والجهد الاستخباري، شرعت بالإجراءات اللازمة وعن طريق تتبع كاميرات المراقبة وتقاطع المعلومات".

ونوه الى انه "تبين قيام ثلاثة أشخاص داخل عجلة قاموا بإطلاق النار على عجلة المجنى عليه بعد مضايقة عجلته، مما أدى الى إصابة صندوق العجلة التي كان يستقلها ومن ثم اختراق الرصاص ظهر (نعمة)، مما أدى الى وفاته بعد نقله إلى المستشفى".

وأكدت الداخلية ان "القوات الأمنية في الوزارة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين وإيداعه التوقيف، فيما شرع فريق عمل أمني مختص بعملية بحث واسعة لإلقاء القبض على باقي الجناة".



