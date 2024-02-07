الداخلية: القبض على ضابط اعتدى على منزل في الأنبار وتوقيفه

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024) عن إلقاء القبض ضابط اعتدى على أحد المنازل في محافظة الأنبار.

وأفاد بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "وبعد ورود معلومات عن وجود حادث اعتداء في منطقة الزراعة بالقرب من مستشفى الرازي في محافظة الأنبار، شرعت قوة مشتركة من قيادة شرطة المحافظة، وعند وصولهم الى مكان الحادث تبين وقوع هجوم على منزل إحدى المواطنات، إذ ألقت القوة القبض على المعتدي وتبين أنه أحد ضباط وزارة الداخلية وضبطت بحوزته مسدس".

ولفت البيان الى "عرض أوراق المتهم التحقيقية أمام قاضي محكمة تحقيق الرمادي وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (428) من قانون العقوبات العراقي".



