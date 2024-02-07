2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، بمقتل طبيب أطفال بهجوم مسلح في منطقة شارع المغرب شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على طبيب أطفال يعمل في مستشفى حماية الطفل بمنطقة شارع المغرب شمالي بغداد"، مبينا أن "المسلحين لاذو بالفرار".

وأشار الى أن" الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض أحد منفذي جريمة اغتيال الطبيب"، مؤكدا أنه "جار البحث عن بقية أفراد العصابة".



