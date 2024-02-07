تفكيك شبكة "خطيرة" لتجارة المخدرات في الديوانية

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، تفكيك شبكة خطيرة لتجارة المخدرات في محافظة الديوانية.

وذكر بيان للأمن الوطني تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز الجهاز في محافظة الديوانية، تمكنت من القبض على شبكة خطيرة تتاجر بالمواد المخدرة مكونة من (16) شخصاً، بينهم (3) من أخطر التجار يمارسون عمليات النقل والترويج للسموم المخدرة وسط المحافظة".

وأضاف أنه "خلال محاولتهم القيام بعملية توزيع كبيرة، تمكنت قوة منَ الجهاز منْ إحباط مخططاتهم بعدما شرعت بعمليات دهم وتفتيش لمنازلهم والقبض عليهم واحداً تلو الآخر".

وأشار الى انه "صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة مع غرامات مالية وفق القوانين النافذة من بينها احكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي ".

وتابع "كما جرى ضبط عدد من المواد المخدرة بحوزة المتهمين ومجموعة من الأسلحة النارية الخفيفة والأعتدة وأدوات تعاطٍ، وتم إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينال جزاءهم العادل ".