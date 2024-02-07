قطر تسجل هدف التعادل في مرمى إيران

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

سجل منتخب قطر لكرة القدم، هدف التعادل امام نظيره الإيراني في مباراة نصف النهائي ببطولة كأس آسيا الجارية أحداثها مساء اليوم الأربعاء (7 شباط 2024).

وكانت ايران قد تقدمت بالنتيجة بعدما سجل اللاعب سردار آزمون الهدف الأول لمنتخبه د 4 من انطلاق المباراة التي يحتضنها ملعب الثمامة في قطر المستضيفة للبطولة.

وأدرك جاسم جابر هدف التعادل لقطر د 18 .

ويلعب الفائز من مباراة اليوم الأربعاء، ضد منتخب الأردن في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

يشار إلى أن منتخب قطر بطل آخر نسخة من كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات.



