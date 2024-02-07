انطلاق مباراة إيران وقطر في نصف نهائي كاس آسيا

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أنطلقت مباراة المنتخبَ الإيراني ضد نظيره القطري، مساء اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، في نصف نهائي كأس آسيا 2023، في العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف البطولة.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة منتخب الأردن في نهائي البطولة الآسيوية العريقة لمنتخبات القارة الصفراء.

وكان منتخب الأردن قد حجز مقعده في المباراة النهائية على حساب منتخب كوريا الجنوبية بعدما فجّر مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب عليه بنتيجة 2-0.



