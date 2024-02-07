اتحاد الكرة يصدر حزمة قرارات بشأن حالات سجلت في منافسات الدوريات المختلفة

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، حزمةً من القراراتِ على الحالات التي سُجِلَت في مُنافساتِ الدَوريات المُختلفة.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الأربعاء في مقرِّ الاتحاد، لمناقشةِ تقرير حكم مباراةِ ناديي الصويرة والجوهرة ضمن دوري الدرجة الأولى بتاريخ (30/1/2024)، وكذلك تقرير المنسق الأمنيّ بتاريخ (30/1/2024) ، حيث قام بعضُ مشجعي نادي الصويرة بعد نهايةِ الشوط الأول بالتهجُّمِ على الطاقم التحكيميّ بكلماتٍ نابيةٍ وعنصريةٍ، وقد كان الجمهورُ قريباً جداً من مدخل الحكام، حيث قام أحدُ الجماهير برمي قنينة مياه غازية على الحكم الرابع، وقيام مدرب نادي الصويرة (نزار مزاح) بالتهجمِ والسب والقذفِ على الطاقم التحكيميّ، وقيامه بضربِ أحد لاعبي الجوهرة على وجهه، وبالنداءِ على الجماهير للهُجوم على الطاقم التحكيميّ والفريق المنافس".

وأضاف أن اللجنة قررت "حرمان مدرب نادي الصويرة السيد نزار مزاح من مرافقةِ الفريق حتى نهاية الموسم الحالي (2023-2024) استناداً لأحكام المادة 51/2 من لائحةِ الانضباط ، فيما قررت حرمان جماهير نادي الصويرة الرياضيّ من دخول الملاعب لثلاث مبارياتٍ على أرضهم المفترضة استناداً لأحكام المادة (67 فقرة 4ت، وبدلالةِ المادة 5 فقرة 2 من لائحةِ الانضباط".

وفي جانب اخر أكد الاتحاد وفقاً للبيان أن "لجنة الانضباط ردت طلب مراجعة قرار نادي الناصرية اجتمعت لجنةُ الانضباط في مقر الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الأربعاء، لمناقشةِ طلب مراجعة قرار نادي الناصرية الرياضيّ بالعدد (148) المؤرخ (28/12/2023) والموجه الى الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم ، وبعد مراجعةِ قرارنا الذي صدر بتاريخ (27/12/2023) بالعدد (162) والذي صدر بردِّ اعتراض نادي الناصرية".

وتابع أن "اللجنةُ استدعت ممثلَ نادي الحويجة الرياضيّ السيد (راجح علي أحمد)، وكذلك استدعت اللجنة مشرفَ فريق نادي الناصرية السيد (عباس فضل )، واستمعت إلى أقوالهما. كما استدعت اللجنة اللاعبَ ( طاهر علي حسين ) ، واستمعت إلى أقواله. كما اطلعت اللجنةُ على استغناء اللاعب (طاهر علي حسين ) بالعدد (133) بتاريخ (9/10/2023) و الموجه من نادي الحويجة الرياضيّ إلى نادي الشرقاط الرياضيّ".

وأكد أن اللجنة "قررت ردّ طلب مراجعة قرار نادي الناصرية الرياضيّ، وذلك حسب الصلاحيات المُخولة للجنةِ استناداً لأحكام لائحةِ الانضباط".

وأشار البيان الى ان، "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، وفي ضوء ما حصلَ من أحداثٍ في مباراةِ فريق الرد و فريق العدالة ضمن دوري الدرجة الثانية للموسم الكروي (2023-2024) و التي جرت بتاريخ (25/1/2024) على أرض ملعبِ الولاء، السادةَ المدرجة أسماؤهم في أدناه للحُضورِ الى مقرِّ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم يوم الاثنين الموافق (12/2/2024) في الساعة 12 ظهرا ".

الأسماء :

1. الحكم أركان جريان.

2. الحكم المساعد الأول منتظر عبد الزهرة .

3. الحكم المساعد الثاني حسين عبد الكاظم .

4. الحكم الرابع أحمد صباح عبد .

5. مقيّم الحكام سلام زيارة