المباشرة بنصب الروافد الكونكريتية لمشروع تطوير ساحة النسور

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، المباشرة بنصب الروافد الكونكريتية لمشروع ساحة النسور.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، أعلن المباشرة بتثبيت الروافد الكونكريتية البالغ عددها 330 رافدة، للمجسر الرابط بين شارع مستشفى اليرموك (الجواهري) وشارع دمشق، ضمن مشروع تطوير ساحة النسور، اكبر مشاريع الحزمة الاولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "طول المجسر الكلي يبلغ حوالي 1 كم وعرضه 20 م ويضم 25 فضاء"، مؤكداً أن "الاعمال مستمرة ليل نهار و بواقع 3 شفتات، لتنفيذ باقي فقرات المشروع".

وأكد الوزير بحسب البيان، أن "المشروع يشمل ايضاً انشاء ثلاثة انفاق للسيارات، و تطوير المجسر الموجود في ساحة قحطان ومده الى مابعد السكة الحديدية، حيث يربط بين ساحة قحطان وصولاً الى تقاطع أم الطبول".



