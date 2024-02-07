دوكان يحصد 70 مليون م3 من الامطار الأخيرة

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف مدير سد دوكان في محافظة السليمانية كوجر جمال، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، عن حجم الزيادة في الحزين المائي للسد نتيجة الأمطار الأخيرة.

وقال جمال في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "منذ شهر ديسمبر كانون الأول من العام الماضي جاءتنا ثلاث موجات مطرية أدت لزيادة ممتازة في الخزين المائي لسد دوكان وانعشت الاحتياطي".

وأضاف أن "معدل الزيادة نتيجة الأمطار يبلغ 5 أمتار، ولدينا فرص أخرى لموجات مطرية ستستمر حتى شهر نيسان المقبل، ونحن نتوقع أن تكون السنة الحالية سنة خير، بهدف إملاء الخزين المائي للسد، والوضع جيد في نهري دجلة والزاب".

وبحسب البيانات الحكومية فأن ارتفاع او عمق سد دوكان يبلغ اكثر من 500 متر، وبطاقة خزنية تبلغ 7 مليار متر مكعب، مايعني ان كل متر يستوعب 14 مليون متر مكعب من المياه، وبذلك فأن ارتفاع المياه 5 امتار يعني اضافة 70 مليون متر مكعب من المياه خلال الفترة الماضية بسبب الامطار.