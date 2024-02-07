هيئة الاتصالات تعلن إحصائية مليونية للمكالمات والرسائل خلال الزيارة الرجبية

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024) عن المؤشرات الاتصالية خلال زيارة الإمام الكاظم (ع)" مؤكدة "إجراء أكثر من 43 مليون مكالمة".

وذكر بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، ان "شبكات الهاتف النقال تم خلالها استخدام أكثر من 14 مليون مشترك بينهم أكثر من ربع مليون مشترك أجنبي".

وأضاف "أجرى الزائرون أكثر من 43 مليون مكالمة محلية و 1.5 مليون مكالمة دولية خلال زيارة الإمام الكاظم (ع)".

ولفت البيان الى "إرسال قرابة الـ23 مليون رسالة قصيرة بينها 1.5 مليون رسالة دولية".

ونوهت هيئة الاتصالات الى ان "الزائرين تناقلوا 2148 تيرابايت من البيانات عبر خدمات الإنترنت التي تقدمها شركات الهاتف النقال".



