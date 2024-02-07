عباس الزاملي محافظا للديوانية

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انتخب مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، عباس الزاملي محافظا جديدا.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة الديوانية صوت على اختيار عباس الزاملي محافظاً للديوانية ومحمد شخير رئيسا لمجلس محافظة الديوانية".

وفي وقت سابق، انتخب مجلس محافظة ذي قار، مرتضى الابراهيمي محافظا جديدا.

وقال مراسلنا، إن مجلس محافظة ذي قار صوت على اختيار مرتضى الابراهيمي محافظاً لذي قار عن تيار الحكمة ورزاق كشيش نائباً أول وماجد العتابي نائباً ثانياً، وعزة الناشي رئيسًا لمجلس المحافظة عن تحالف نبني.

فيما صوت مجلس محافظة المثنى، على انتخاب أحمد محسن دريول رئيساً للمجلس بإجماع الاعضاء الحاضرين.

كما انتخب مجلس محافظة بغداد، الاثنين (5 شباط 2024)، عبدالمطلب العلوي، محافظا للعاصمة بغداد.

وصوت مجلس محافظة الانبار، على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظا للانبار بإجماع الاعضاء الحاضرين.

وانتخب مجلس محافظة نينوى، عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لاربع سنوات قادمة بتصويت الاغلبية، ليتم الابقاء على المحافظ الذي حل بديلا لنجم الجبوري.

فيما صوت مجلس محافظة البصرة، الاثنين (5 شباط 2024) على انتخاب اسعد العيداني محافظًا للبصرة بإجماع الاعضاء الحاضرين.

وصوت مجلس محافظة النجف، الاثنين (5 شباط 2024)، على اختيار يوسف كناوي محافظًا للنجف وعمار الجزائري نائبًا أول وكرار محبوبة نائبًا ثانيًا.

كما صوت، اليوم ايضا مجلس محافظة واسط على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط، وعلي حسين سليمون رئيساً لمجلس المحافظة.

وفي وقت سابق، الاحد (4 شباط 2024)، جدد مجلس محافظة كربلاء، الثقة بنصيف الخطابي محافظاً لكربلاء وعلي الميالي نائبا له، كما صوت على قاسم اليساري رئيسا لمجلس محافظة كربلاء ومحفوظ التميمي نائبا له ،

كما صوّت مجلس محافظة صلاح الدين، امس الأحد، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" محافظًا وعادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية بالإجماع نائبًا لرئيس للمجلس.

كما صوت اعضاء مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، على تولي خلف البدران رئاسة المجلس واسامة السعد نائبًا له.