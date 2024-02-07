بوابات الناصرية في طريق الانجاز (صور)

2024-02-07 16:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تستمر وزارة الاعمار والإسكان/ مديرية طرق وجسور ذي قار، باعمال تطوير بوابات مدينة الناصرية النموذجية المدرجة ضمن مشاريع صندوق اعمار ذي قار.

ويتضمن المشروع تطويـر بوابات المحافظة (الجنوبيـة، والغربية، والشرقـية) إضافة الى ان المشروع يحتوي على العديد من الخدمات من بينها توسعة للشوارع وإنشـاء ممرات جديدة وإنارة للشوارع الرئيسية والفرعية، ومحطـات استراحة نموذجيـة.

وأكدت المحافظة "أهمية ان يكون العمل بطريقة نموذجية تليق بالمستوى الحضاري والعمراني للمدينة ولتعكس صورة حضارية عن مدينة الناصرية للقادمين إليها من الجهات الثلاثة".



































