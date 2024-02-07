ممثل الرئيس الإيراني: إذا لزم الأمر سينطلق جيش استشهادي من أفغانستان لدعم غزة

2024-02-07 20:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال سفير إيران وممثل الرئيس الإيراني لدى حكومة حركة طالبان، حسن كاظمي قمي، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، إنه إذا لزم الأمر، سينطلق "جيش استشهادي" من أفغانستان لدعم غزة.

وبين قمي في مقابلة مع قناة "آفق" الإيرانية وهو الممثل الخاص للرئيس الإيراني للشؤون الأفغانية إن "أفغانستان جزء من محور المقاومة"، وإذا لزم الأمر، سيذهب "جيش استشهادي" لدعم غزة.

وبحسب قمي فإنه "على الرغم من أن أفغانستان بعيدة عن غزة، إلا أنه إذا لزم الأمر، فإن أكثر من "جيش استشهادي" من هذا البلد سيذهب لدعم غزة إذا لزم الأمر"، منوهاً "ما نراه هو أن أفغانستان جزء من محور المقاومة".

ولم يصدر أي موقف من حكومة حركة طالبان تجاه ما ذكره المسؤول الإيراني، وقد اعتمدت طهران على قوة من اللاجئين الأفغان لديها لدعم الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا.

وقد أطلقت إيران على هذه القوة المقاتلة فيلق فاطميون، وأول من قاد فاطميون القائد العسكري الأفغاني علي رضا توسلي وتم قتله في معارك بمدينة درعا عام 2015.