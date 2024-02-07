بعد اطلاقه اليوم.. ما أهمية تمويل "مرابحة" المشاريع الصغيرة؟

2024-02-07 20:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن المالي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، عن أهمية اطلاق تمويل "مرابحة" للمشاريع الصغيرة من قبل مصرف النهرين الإسلامي التابع لوزارة المالية.

وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك أهمية اقتصادية من خلال اطلاق "مرابحة" للمشاريع الصغيرة، فهذه الخطوة سوف تنتج عن دعم القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي، ولهذا عوامل إيجابية على المستوى الاقتصادي".

وبين ان "القطاع الخاص بحاجة الى دعم حقيقي، وهذه الخطوة تعتبر جزء من هذا الدعم، وهذه الخطوة سوف تكبر الكثير من المشاريع الكبيرة، والتي يمكن من خلالها تشغيل بعض الايادي العاملة، وهذا امر إيجابي لتقليل نسبة البطالة، لكن في نفس الوقت يجب مراعاة نسبة الفوائد من هذه القروض، حتى يكون هناك اقبال جيد عليها، وتكون لها فعالية في دعم حقيقي للقطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي".

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إطلاق تمويل مرابحة المشاريع الصغيرة عبر مصرف النهرين الإسلامي (احد تشكيلات الوزارة)، وفق الضوابط والتعليمات التي تنص على أن لا يقل عمر طالب التمويل عن (18سنة) ولا يزيد عمره على (65 سنة)، ويكون الحد الأدنى للتمويل (3,000,000) دينار، والحد الأعلى للتمويل (20,000,000) دينار، وبنسبة مرابحة (5%) لمدة (5) سنوات ويستحق القسط الأول بعد (30) يوماً من تاريخ شراء البضاعة".

وأكد المصرف على أن لا يكون طالب التمويل من موظفي دوائر الدولة المدنية أو العسكرية"، مضيفاً أن "على طالب التمويل تقديم كفيل أو أكثر من موظفي دوائر الدولة شرط أن يغطي صافي راتبه أو (راتبهما ) ضعف القسط الشهري وأن تتناسب مدة التمويل مع سن الإحالة على التقاعد".