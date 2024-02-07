حظر 8 مصارف من الدولار يرفع حصة المصرف الاهلي الاردني من مزاد العملة

2024-02-07 20:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تسبب الحظر المستمر على البنوك العراقية وحرمانها من مزاد العملة، برفع حصة المصارف الاخرى وعلى رأسها المصرف الاهلي الاردني الذي كان يستحوذ بالفعل على اكثر من 70% من مبيعات مزاد العملة.

وحظر البنك المركزي العراقي مؤخرًا 8 مصارف بتوجيهات من البنك الفيدرالي الامريكي، من التعامل بالدولار او دخول مزاد العملة الاجنبية.

وتسبب هذا الحظر بذهاب جميع حصص هذه المصارف لصالح المصارف المشاركة في مزاد العملة وعلى رأسها البنك الاهلي الاردني الذي يستحوذ على ثلثي المبيعات اليومية من البنك المركزي، بحسب خبراء اقتصاديين.

وفي تشرين الأول 2023، كشف مصدر عن حصول المصرف الأهلي الأردني على اكثر من 640 مليون دولار خلال اسبوع من اصل 800 مليون دولار باعها البنك المركزي من العملة الصعبة، في رقم يظهر مدى سيطرة هذا البنك على النسبة الاكبر من المبيعات وبالتالي حرمان باقي المصارف التي لن تجد سبيلا لتلبية طلبات زبائنها ممايضطرهم للذهاب الى السوق السوداء وهو احد اسباب ارتفاع الدولار.