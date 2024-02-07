لقب عراقي في نهائي كأس آسيا.. و90 دقيقة تفصله عن التتويج

2024-02-07 20:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حافظ لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين، على صدارة هدافي بطولة كأس آسيا حتى الآن وقبل نهائي البطولة المقرر السبت المقبل بين قطر والأردن.

ويتصدر حسين بستة أهداف على الرغم من خروج المنتخب الوطني مبكراً من دور الستة عشر أمام الأردن الذي بلغ النهائي لأول مرة بتاريخ مشاركته بالبطولة.

وينافس أكرم عفيف نجم المنتخب القطري صدارة اللاعب العراقي حيث بات برصيده 5 أهداف بعد تسجيله اليوم هدف أمام إيران التي ودعت البطولة إثر خسارتها أمام أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 2-3.

وبانتظار عفيف المباراة النهائية أمام الأردن السبت المقبل فيما اذا اراد تجاوز صدارة أيمن حسين.