إيران تودع كأس آسيا بعد خسارة قاسية من قطر

2024-02-07 20:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

ودع المنتخب الإيراني بطولة كأس آسيا بعد خسارة قاسية من قطر 2-3 في مباراة نصف النهائي التي جرت مساء اليوم الأربعاء (7 شباط 2024).

وأحرز أهداف المنتخب القطري كل من جاسم جابر وأكرم عفيف والمعز علي في الدقائق 18 و43 و81 ، بينما سجل للمنتخب الإيراني كل من سردار ازمون وعلي رضا جهانبخش من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و51.

وجاءت المباراة جيدة المستوى مثيرة في أغلب فتراتها، تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، حتى نجح المنتخب القطري في خطف هدف قاتل في الدقائق العشر الأخيرة من الوقت الأصلي.

وضرب المنتخب القطري موعدا مع نظيره الأردني في نهائي البطولة يوم السبت المقبل.