2024-02-07 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

تستضيف القاهرة غداً (الخميس) جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية – قطرية من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما قال مسؤول مصري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المسؤول إن «مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات بدءاً من غد (الخميس) بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة». مشيراً إلى أن المفاوضات ستشمل الحديث عن «صفقة لتبادل […]

ظهرت المقالة برعاية مصرية – قطرية… جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة تنطلق في القاهرة غداً أولاً على ايرث نيوز.