2024-02-07 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به” للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس”. وفي تصريحات له خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، أضاف بلينكن: “نركز بشدة على القيام بهذا العمل (إطلاق سراح الأسرى)، ونأمل أن نقدر على استئناف عملية إطلاق سراح الرهائن […]

ظهرت المقالة عقب رد “حماس”..بلينكن من إسرائيل: “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به” لإتمام صفقة الأسرى أولاً على ايرث نيوز.