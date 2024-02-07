وزير العدل: توفير الغذاء للجميع يحتاج إلى تكافل دولي

2024-02-07 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية اتخذت العديد من المبادرات لضمان التمتع بالحق في الغذاء، فيما دعا إلى تعاون دولي لتوفير الغذاء الكافي للجميع. وقال شواني في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر العدالة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان الذي عُقد بقطر، إن “هذا المؤتمر يدعو لتحقيق هدف إنساني بتحقيق العدالة […]

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