2024-02-07 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نجح المنتخب القطري في بلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، بتغلبه على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2. وأقيمت المباراة على استاد الثمامة ضمن لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا-قطر 2023. ثلاثية العنابي تناوب على تسجيلها كل من جاسم جابر في الدقيقة 17 وأكرم عفيف في الدقيقة 43 والمعز علي في […]

ظهرت المقالة قطر تقصي إيران وتضرب موعداً مع الأردن في نهائي عربي مرتقب أولاً على ايرث نيوز.