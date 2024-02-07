اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › قطر تقصي إيران وتضرب موعداً مع الأردن في نهائي عربي مرتقب

قطر تقصي إيران وتضرب موعداً مع الأردن في نهائي عربي مرتقب

قطر تقصي إيران وتضرب موعداً مع الأردن في نهائي عربي مرتقب
قطر تقصي إيران وتضرب موعداً مع الأردن في نهائي عربي مرتقب
2024-02-07 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نجح المنتخب القطري في بلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، بتغلبه على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2. وأقيمت المباراة على استاد الثمامة ضمن لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا-قطر 2023. ثلاثية العنابي تناوب على تسجيلها كل من جاسم جابر في الدقيقة 17 وأكرم عفيف في الدقيقة 43 والمعز علي في […]

ظهرت المقالة قطر تقصي إيران وتضرب موعداً مع الأردن في نهائي عربي مرتقب أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز