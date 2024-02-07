2024-02-07 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، ان الامتحانات التمهيدية يوم غد ستكون في الساعة التاسعة صباحا وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، “تنوه وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ان موعد الامتحانات التمهيدية التي ستنطلق غدا الخميس ستكون في تمام الساعة التاسعة صباحا وحسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد”، لذا اقتضى التذكير.

ظهرت المقالة التربية: الامتحانات التمهيدية يوم غد ستكون في الساعة التاسعة صباحا أولاً على ايرث نيوز.