البنتاغون يعلق على قصف بغداد

2024-02-07 20:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علقت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، على القصف الذي استهدف قياديين في "فصائل المقاومة العراقية"، بمنطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وقال البنتاغون، "نحن على إطلاع بتقارير بشأن الهجوم في بغداد وسنعلن بالوقت المناسب ".

من جانبه أكد مسؤول أمريكي للجزيرة، أن "القوات الأمريكية شنت اليوم ضربة في العراق".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، ذكرت مصادر أمنية عدة، بأن قصف جويا يرجح أنه من طائرة مسيرة دمر عجلة مدنية تقل أشخاصا، فضلا عن مخزن للحشد الشعبي في منطقتين شرقي العاصمة بغداد.

وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن صاروخا استهدف سيارة نوع لاندكروزر كانت متوقفة بجانب الطريق في منطقة المشتل، ما أدى لتدميرها واحتراقها بالكامل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن السيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص، لم تعرف هويتهم بعد.

فيما قال مصدر أمني آخر، إن النيران اندلعت بإحدى العجلات المدنية شرق العاصمة، مرجحا ايضا استهدافها بطيران مسير.